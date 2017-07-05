Потоп в Ульяновской области: жителей просят не паниковать

Ульяновск, , 20:43 — REGNUM В Ульяновской области в связи со сложными погодными условиями все службы переведены на усиленный режим работы.

По словам губернатора Сергея Морозова, правительству поставлены первоочередные задачи: вывезти людей из зон подтопления и обеспечить бесперебойную работу коммунальных служб.

Уже сформированы оперативные бригады, которые в срочном порядке направлены на устранение последствий разгула стихии. Сотрудники расчищают ливневые канализации и убирают обрушенные ветром деревья.

В Ульяновске решается вопрос о предоставлении дополнительных автобусов для перевозки людей с одного берега на другой. Специалисты спасательных служб, медицины катастроф, врачи дежурят круглосуточно и готовы оказать помощь при необходимости.

В целях обеспечения безопасности приостановлено пригородное автобусное сообщение, пассажиры размещены в зданиях вокзалов, предусмотрены места размещения в случае необходимости ночлега. Жителям рекомендуется не покидать своих домов и воздержаться от управления личным транспортом.

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«Просьба ко всем жителям Ульяновской области сохранять спокойствие и сообщать о чрезвычайных ситуациях по номерам 112 или 05», — говорится в обращении губернатора.

Тем временем в социальных сетях жители сообщают о ЧП, произошедших на территории региона. Так, в Ульяновске из-за дождя и подтоплений остановлено трамвайное движение.

Кроме того, на территории города повалены деревья, происходят оползни. Затоплены улицы и дворовые территории. Машины пытаются передвигаться, но глохнут, оказавшись по крышу в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, дождь в Ульяновске начался утром 5 июля. К вечеру он только усилился. Всего в течение дня выпало 86 мм осадков. Частично отключено энергоснабжение 10 населенных пунктов в пяти муниципальных районах области.

На территории Ульяновска и всего региона «сложилась обстановка, угрожающая жизни и здоровью людей».

Движение на ряде улиц приостановлено, падают деревья, машины пытаются передвигаться и глохнут, погруженные в воду едва ли не до крыши.

Напомним, что последний день июня 2017 года омрачила серия мощных ливней, которые обрушились на Москву и регионы ЦФО. Не обошлось без жертв и пострадавших. Также сообщалось о поваленных деревьях и обрывах линии электропередач. За шесть часов 30 июня в Москве выпало более месячной нормы осадков.

Особенно сильно пострадала Новгородская область, где в Любытинском, Окуловском и Крестецком районах было разрушено более двух десятков дорог, ряд населённых пунктов оказались изолированными от мира, произошло подтопление жилых домов и приусадебных участков. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Восстановительные работы продолжаются.

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