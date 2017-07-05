Ливень в Ульяновской области: из-за упавшего на ЛЭП дерева погибла женщина

Ульяновск, , 21:09 — REGNUM В Ульяновской области из-за дерева, упавшего на ЛЭП, погибла женщина. Об этом сообщает заместитель губернатора Павел Дегтярь со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС РФ.

В свою очередь в МЧС сообщают, что в связи с обильным выпадением осадков аиболее неблагоприятная обстановка складывается в Ульяновске в поселке Мостовая. На месте работает оперативная группа. Подтоплены приусадебные участки частного сектора на ул. Труда д. 19, ул. Ботаническая д. 145.

При этом в МЧС также сообщают об одном пострадавшем.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в связи со сложными погодными условиями все службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели стараются вывезти людей из зон подтопления.

В Ульяновске решается вопрос о предоставлении дополнительных автобусов для перевозки людей с одного берега на другой. Специалисты спасательных служб, медицины катастроф, врачи дежурят круглосуточно и готовы оказать помощь при необходимости.

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Жителей просят сохранять спокойствие. Тем временем в социальных сетях жители сообщают о ЧП, произошедших на территории региона. Так, в Ульяновске из-за дождя и подтоплений остановлено трамвайное движение. Кроме того, на территории города повалены деревья, происходят оползни. Затоплены улицы и дворовые территории. Машины пытаются передвигаться, но глохнут, оказавшись по крышу в воде.

Частично отключено энергоснабжение 10 населенных пунктов в пяти муниципальных районах области.

За один день в регионе выпало 86 мм осадков.