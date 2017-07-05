Дело о нападении главы свердловского ГИБДД на журналиста дошло до ЕСПЧ

Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу фотографа, который обвиняет начальника свердловской Госавтоинспекции в превышении полномочий и повреждении имущества. Об этом сообщил портал «Сутяжник-пресс», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пострадавший гражданин до этого прошёл все судебные инстанции в Российской Федерации, после чего обратился в ЕСПЧ.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в начале 2009 года. Между начальником ГИБДД и фотографом произошла перепалка, в результате которой по словам пострадавшего ему был нанесён удар и повреждена фотокамера. Однако сам он не обращался за помощью в медицинское учреждение.

Тем не менее, тогда начальник свердловского ГИБДД был задержан. В его защиту выступил Комитет по защите прав автомобилистов, руководитель которого, вообще расценил задержание высокопоставленного сотрудника Госавтоинспекции как «внутренний конфликт в органах МВД». Однако было возбуждено уголовное дело, которое в итоге дошло до суда.

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И уже 21 декабря 2009 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о прекращении уголовного дела из-за отсутствия события преступления.

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