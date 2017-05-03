44 нарушения режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Донецк, , 10:58 — REGNUM За прошедшие сутки Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 44 раза, сообщают 3 мая донецкие и луганские СМИ.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Хорошее, Калиновка и пгт Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, два мирных жителя ранены в результате детонации взрывного устройства. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 44 раза. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

Ранее сообщалось о ранении в Горловке женщины 1972 года рождения в результате подрыва взрывного устройства, состояние женщины оценивалось как крайне тяжелое. Позже стало известно, что от взрыва пострадала еще одна женщина, она получила многочисленные ранения от осколков и сотрясение головного мозга.

В селе Минеральное украинские силовики повредили два дома. Также была обесточена Донецкая фильтровальная станция. С трудом удалось эвакуировать персонал станции — ВСУ не переставали обстреливать район, несмотря на согласование украинской стороны с Совестным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) режима тишины на время эвакуации работников.

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По данным Украины, один военнослужащий ВСУ погиб, еще семь получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 63 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Новотроицкого, Марьинки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Широкино, Красногоровки, Лебединского, Чермалика, Славного.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Невельского, Луганского, шахты Бутовка, Зайцево, Каменки, Авдеевки, Троицкого, Новозвановки, Крымского, Катериновки, Станицы Луганской, Валуйского, Новоалександровки.

Напомним, в 2014 году украинские националисты захватили власть на Украине, будучи поддержанные США и Евросоюзом. После проведения референдумов, Крым заявил о вхождении в состав России, а ДНР и ЛНР объявили о независимости. В ответ Киев послал войска для подавления протестов в Донбассе.

Конфликт между республиками и Украиной обострился в начале 2017 года, когда ВСУ перешли к активному наступлению, а украинские радикалы и Киев объявили блокаду Донбасса.

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