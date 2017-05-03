Среда, 3 Мая 2017 года
08:33:43 МСК

Верификация военнопленных ЛНР на Украине начнется 4 мая

Политика

Делегация ДНР уже начала верификацию заключенных военнослужащих республики, содержащихся на территории Украины

Киев, 3 мая 2017, 07:51 — REGNUM  Военнопленных ЛНР посетят представители республики для проведения верификации 4 мая, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, делегацию ЛНР, которая прибудет в места заключения военнослужащих республики на Украине, возглавит участница рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Читайте также: ДНР и Украина начали процесс верификации пленных

В процессе верификации заключенные примут решение о том, хотят ли они оставаться далее на территории Украины или желают перейти на территорию ЛНР. На верификации будут присутствовать наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и уполномоченный Верховной рады по правам человека.

Читайте также: Пушилин сообщил, что на Украину забирать бойцов ДНР поехали семеро матерей

Напомним, 27 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение о начале верификации пленных жителей ДНР и ЛНР, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Украины.

28 апреля началась верификация пленных ДНР, с заключенными встретились их родственники в сопровождении представителей СБУ. Делегация республики планирует посетить около 7 колоний.

Читайте ранее в этом сюжете: Верификация решения пленных сторонников ДНР затягивается Украиной

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
03.05.17
Максим ИсаевNI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Техника
NB!
03.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 3 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.05.17
Главком ОВС НАТО призвал нарастить количество танков против России
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
03.05.17
Драка игроков «Локомотива» и «Урала» в финале Кубка России — видео
СочиКраснодарский крайРоссия Футбол Спорт
NB!
03.05.17
Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой
ИркутскРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
03.05.17
Тимошенко против МВФ. Новая политическая битва
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Долгое умиротворение. Пока Баку затягивает переговоры по Карабаху
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Ангела Меркель: Владимир Путин — конструктивный партнер
БерлинГермания Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Памятный способ, или Как Калининград пытаются сделать немецким
КалининградРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Русский нефтепромышленник-первопроходец
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
Польские боевые отряды в Белоруссии
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Самый русский из турецких городов
КарсТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Акционерный фонд правительства Казахстана: рост показателей
АстанаКазахстан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
03.05.17
«Почему в главной фашистской конторе такой беспорядок»?
БерлинГермания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Владимир Добрынин Brexit: пир европейских хищников
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
03.05.17
Антитеррор во Франции: аресты, оружие, выборы
ПарижФранция Антитеррор Политика
NB!
03.05.17
В США хотят заставить Россию разрешить экстремистские организации
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Латвия против России: назло кондуктору пойду пешком
РигаЛатвия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
03.05.17
Юрий БаранчикВизит канцлера: Меркель сдалась. Запад снимает блокаду
МоскваРоссия Политическая жизнь Германии Политика
NB!
03.05.17
Пушков предложил Клинтон винить в своём поражении войну в Ливии
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Дмитрий БуяновЧто народ может противопоставить правящим элитам и их манипулированию
ФлоренцияИталия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
03.05.17
Клинтон: Путин вмешивался в выборы в США, и поэтому я проиграла
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное