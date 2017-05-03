Верификация военнопленных ЛНР на Украине начнется 4 мая

Киев, , 07:51 — REGNUM Военнопленных ЛНР посетят представители республики для проведения верификации 4 мая, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, делегацию ЛНР, которая прибудет в места заключения военнослужащих республики на Украине, возглавит участница рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

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В процессе верификации заключенные примут решение о том, хотят ли они оставаться далее на территории Украины или желают перейти на территорию ЛНР. На верификации будут присутствовать наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и уполномоченный Верховной рады по правам человека.

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Напомним, 27 апреля на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске было принято решение о начале верификации пленных жителей ДНР и ЛНР, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Украины.

28 апреля началась верификация пленных ДНР, с заключенными встретились их родственники в сопровождении представителей СБУ. Делегация республики планирует посетить около 7 колоний.

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