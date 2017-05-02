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Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа

Происшествия

«Неустановленные лица» вывели из собственности муниципалитета недвижимость на 20 млн рублей

Воронеж, 2 мая 2017, 19:56 — REGNUM  В Воронеже следователи выявили мошенничество, в результате которого из собственности муниципалитета были выведены объекты недвижимости на общую сумму более 20 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская 2 мая.

Дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») возбуждено по результатам проверки, на основании материалов ГУ МВД и УФСБ: «По факту противоправных действий неустановленных сотрудников администрации городского округа город Воронеж и неустановленных лиц, действовавших в интересах одной из строительных организаций г. Воронежа».

Речь идет о хищении из муниципальной собственности земельного участка и объекта незавершенного строительства на проспекте Ленина, 201. Данный объект оказался в собственности строительной фирмы, в результате муниципалитету был причинен ущерб в 20 млн рублей.

Речь идет о земельном участке рядом со школой №19, на котором ранее планировалось строительство спортивной школы, проект даже был утвержден. Однако внезапно планы поменялись, и на этом месте на строительство многоэтажного жилого дома. Активно против выступили жители близлежащих домов. 11 апреля губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство.

Сегодня же следователи СКР совместно с представителями ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области провели обыски в администрации город, а также в офисе фирмы-застройщика. В СКР не сообщают, в каких именно подразделениях проводились обыски, однако, по данным местных СМИ, выемка документов была проведена, в частности, в приемной вице-мэра по социальной политике Надежды Савицкой.

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Санкция ч. 4 ст.159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, пояснили в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце января на ситуацию с безобразной застройкой в городе обратил внимание губернатор Алексей Гордеев, охарактеризовавший происходящее как «архитектурный бандитизм». На следующий день стало известно о задержании главного архитектора Воронежа Антона Шевелева — по подозрению в получении взятки в 500 тыс. рублей. Сам Шевелев после ареста написал заявление об уходе с поста. За ним последовал целый ряд чиновников, в том числе — руководитель управления строительной политики Виктор Владимиров, а в конце марта ‑ и вице-мэр по строительству Владимир Астанин.

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