Экс-главному архитектору Воронежа предъявлено обвинение

Воронеж, , 18:02 — REGNUM Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявлено теперь уже бывшему главному архитектору Воронежа Антону Шевелеву, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская 30 января.

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Шевелев был задержан правоохранительными органами 24 января. По версии следствия, руководитель управления главного архитектора Воронежа в течение года получил взятку в размере около 500 тыс. рублей. Деньги, считают следователи, чиновник получал как наличными, так и на банковский счет.

23 января, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев попросил силовиков вмешаться в ситуацию, сложившуюся в главном управлении архитектора Воронежа. Глава региона охарактеризовал действия строительного блока мэрии как «архитектурный бандитизм». Возмущение губернатора вызвало строительство кафе на площади у железнодорожного вокзала. Сейчас свою проверку ведет прокуратура области.

На прошлой же неделе стало известно о том, Шевелев уволился с поста главного архитектора города. В настоящее время он находится под домашним арестом.

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