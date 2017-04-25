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Нерадивые рыбаки Сахалина ежегодно калечат сивучей

Происшествия

В этом году от бесхозяйственности рыбацких предприятий пострадали уже 11 краснокнижных животных

Сахалинские сивучи очень добродушны и доверчивы
Иллюстрация: Алексей Лукашевич
Сахалинские сивучи очень добродушны и доверчивы

Южно-Сахалинск, 25 апреля 2017, 10:25 — REGNUM  От деятельности нерадивых сахалинских рыбаков серьезно пострадали уже 11 краснокнижных сивучей. Шеи добродушных зверей теперь украшают смертоносные «ожерелья» из веревок и рыболовных снастей. Помочь сивучам нельзя — они не переносят наркоза, а ветеринаров, специализирующихся на помощи таким животным, на Сахалине нет, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Каждый год более 100 сивучей приплывают на брекватер порта Невельск. Полюбоваться на симпатичных зверей приходят местные жители и туристы. Сивучи очень общительны и доверчивы, всегда проявляют интерес к тем, кто рядом. Сивучи занесены в международную, российскую и сахалинскую Красные книги — их популяция в последние годы постоянно снижается, ученые и зоозащитники требуют предельно бережного отношения к редким животным, пишет ИА Сахалин. Инфо.

Ежегодно невельчане видят все новых и новых травмированных животных. В прошлом году таких насчитали 4. В этом году их число выросло до 11 особей. Тела сивучей «украшают» веревки, рыболовные снасти, даже велосипедные шины, пластик. Снять все это с сивуча невозможно — для этого нужна операция, снасти и веревки врезаются в тело. Но сивучи не переносят наркоза, а специалистов — ветеринаров, умеющих лечить морских млекопитающих, на островах нет.

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Ежегодно в мире от выброшенного в море мусора гибнут сотни морских млекопитающих.

Сахалинский экологический клуб «Бумеранг» объявил набор волонтеров для спасения уникальных животных островного региона от последствий жизнедеятельности человека. Отряды волонтеров смогут убрать мусор с берегов моря. Но они не в силах очистить само море от гигантского количества хлама, брошенного человеком.

«На Сахалине ежегодно касатки и киты запутываются в брошенных сетях. Как показывают события, в России полностью отсутствует система помощи и спасения морских млекопитающих», — сообщила пресс-служба «Бумеранга».

Как сообщало ИА REGNUM, уникальная природа Сахалина и Курильских островов, редчайшая флора и фауна позволили региону войти в ТОП-15 территорий, которые правительство России объявило приоритетными туристическими направлениями.

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