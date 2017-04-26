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Гражданка КНР пыталась провести через границу 500 полисов ОСАГО

Происшествия

Туристка везла их в Москву

Хабаровск, 26 апреля 2017, 11:11 — REGNUM  500 полисов ОСАГО пыталась провезти на территорию России гражданка КНР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе хабаровской таможни, документы визуально практически не отличаются от подлинных.

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В аэропорту юная туристка из КНР выбрала «зеленый коридор», не собираясь декларировать бумаги. Она призналась, что везла поддельные полисы ОСАГО в Москву по просьбе своего друга.

В столице России партию фальшивых полисов должен был встретить другой человек и забрать.

Специалисты таможни сообщили, что документы практически не отличаются от настоящих — даже водяные знаки, шаблон для заполнения и цвет соответствуют всем требованиям.

Документы отправлены на экспертизу. Если выяснится, что полисы настоящие, в отношении туристки из КНР возбудят дело об административном правонарушении. Если бумаги окажутся искусно изготовленной подделкой — материалы передадут в органы внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом навигации на Аумре и возобновлением речного сообщения между Хабаровском и китайским Фуюанем, для хабаровской таможни начинаются горячие дни. В 2016 году таможенники дальневосточной столицы не пропустили в Россию 16,5 тонн контрафактной продукции.

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