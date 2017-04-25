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Хабаровская таможня готовится к охоте на челноков

Происшествия

С началом навигации на Амуре таможенники ожидают всплеск незаконного челночного бизнеса

Хабаровск, 25 апреля 2017, 14:29 — REGNUM  С началом навигации на Амуре возобновляются речные международные перевозки между Хабаровском и китайским Фуюанем. Таможня готовится к охоте на челноков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«За прошедший год сотрудники хабаровской таможни возбудили 64 административных и 2 уголовных дела. В одном из последних случаев человек пытался ввезти на территорию Хабаровского края наркотики, в другом — вывезти черную икру. За 2016 год зафиксировано 680 случаев, когда туристы под видом частного багажа пытались незаконно ввезти в России различные товары. Это 16,5 тонны. Вред от челноков очевиден — попадание контрафакта на российский рынок, урон российскому легальному бизнесу, ущерб бюджету Российской Федерации», — рассказал журналистам заместитель начальника хабаровской таможни Александр Сафронов.

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Между тем, таможенники отмечают положительную тенденцию: начиная с 2015 года челночный бизнес явно идет на убыль. Правда, связано это с падением курса рубля по отношению к доллару и юаню.

А вот поток китайских туристов в Хабаровский край растет день ото дня. Туристы из Поднебесной покупают различные товары крупными партиями и вывозят, в соответствии с российским законодательством. Особым предпочтением у китайцев пользуются местные продукты питания, косметика, парфюмерия, бытовая химия, а также ювелирные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае отмечают резко возросший поток контрафакта. С начала года таможенники выявили более 8 тысяч единиц контрафактной продукции из Китая. Потенциальный ущерб правообладателям превышает 59 млн рублей.

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