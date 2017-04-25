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На Кубани уличный холодильник насмерть задавил ребёнка

Происшествия

Трагедия разыгралась в Апшеронском районе

Хадыженск, Краснодарский край, 25 апреля 2017, 12:32 — REGNUM  В Краснодарском крае следователи выясняют все обстоятельства гибели малолетнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного ведомства, инцидент произошел 24 апреля в Апшеронском районе.

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Ребенок погиб прямо на улице в городе Хадыженске. Мальчик находился у торгового ларька, когда на него опрокинулся холодильник для напитков. Травмы, которые получил первоклассник, оказались несовместимы с жизнью. Пострадавший скончался на месте.

По некоторым данным, холодильник упал из-за порыва сильного ветра. Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Напомним, 24 апреля в Краснодарском крае бушевала непогода. Ураганный ветер валил деревья, срывал крыши домов, обрывал провода линий электропередачи.

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Как сообщало ИА REGNUM, холодильник для газированных напитков стал причиной смерти восьмилетнего мальчика в Астрахани. Инцидент произошел летом 2013 года. Школьник прикоснулся рукой к холодильному оборудованию и получил удар электрическим током. От полученных повреждений он скончался на месте.

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