Ураганный ветер в Сочи: поваленные деревья и 2,5 тыс. человек без света

Краснодар, , 09:31 — REGNUM В Краснодарском крае непогода обрушилась на Сочи. На сегодняшний день прогноз также неблагоприятный. По информации синоптиков, в большинстве районов края ожидается дождь, возможна гроза, местами сильный дождь. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с, а по востоку /Кубани и до 23−28 м/с. В го­рах возможен сход лав­ин, в реках — подъем уровня воды. Без последствий разгул стихии не обошелся, передает корреспондент ИА REGNUM 24 апреля.

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На юг России придут заморозки, грозовые дожди и ураганный ветер

Так, 23 апреля в Олимпийской столице сильный ветер повалил более дюжины деревьев, повреждены три автомобиля. Также «прогулялась» стихия и по крышам домов. Кровля была частично повреждена на 12-этажном доме по улице Мацестинская в Хостинском районе.

Непогода стали и причиной отключения электроэнергии из-за обрыва проводов. Абонентская сеть была повреждена в селе Веселое Адлерского района. Здесь в хону отключения попали пять улиц — Худякова, Урожайная, Лилии, Мира, Белой Акации. Без света остались почти 2,5 тыс. человек. Электроснабжение социально-значимых объектов нарушено не было.

В настоящее время, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Кубаньэнерго», все технологические нарушения в селе Веселое устранены. Аварийные работы проводили 11 бригад специалистов сочинского филиала.

Между тем, из-за неблагоприятного прогноза энергетики продолжают работать в особом режиме. Пока массовых отключений в­ зоне ответственности­ филиала нет. Энергетики отрабатывают отдельные заявки, которые поступают от бытовых потребителей.

Экстренное предупреждение о непогоде продолжает действовать на Кубани и 24 апреля. В регионе ожидаются ливни с грозами, ураганный ветер. На малых реках и водотоках юго-западной территории края, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и реках Республики Адыгея — подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Аэропорт города Сочи работает в штатном режиме, на вылет 23 апреля был задержан один рейс, решениями командиров воздушных судов четыре рейса были перенаправлены на запасные аэродромы города Краснодара и Минеральных Вод.

Как сообщало ИА REGNUM, о надвигающемся на регионы юга России южном циклоне сообщалось еще 19 апреля. В частности, штормовое предупреждение было объявлено в Крыму. Дожди с грозами ожидали Краснодарский край, а Астраханской и Волгоградской областям циклон нес заморозки.

По данным МЧС РФ, комплекс неблагоприятных метеоусловий прошел 23 апреля на территории шести субъектов Южной части России. На территории 15 муниципальных образований Краснодарского края, Республик Северная Осетия-Алания, Дагестан и Ингушетия было нарушено энергоснабжение в 183 населенных пунктах с населением более 55 тысяч человек. Также без воды в течение двух часов пришлось просидеть более 30 тыс. человек в шести населенных пунктах в Северной Осетии-Алании. В восьмими населенных пунктах Краснодарского края, Республик Ингушетия и Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесской Республики были частично повреждены кровли десяти социально-значимых объектов (семи школ, двух зданий дома культуры, одного здания администрации) и многоквартирного жилого дома. Повалены более сотни деревьев.

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