Сель полностью разрушил шесть домов в Таджикистане

Душанбе, , 12:10 — REGNUM В Таджикистане продолжается сход грязевых потоков. В ночь на 22 апреля в Ляхшском районе (бывший Джиргатальский) сошедший сель полностью разрушил шесть домов, еще два находятся в аварийном состоянии, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны (КЧС). Жертв удалось избежать.

Однако, по словам очевидцев, под угрозой разрушения находятся десятки домов и других построек. В каждом доме живут по 4−6 человек, и на сегодня около сотни местных жителей остаются без крыши над головой.

«Уровень грязевого потока до сих пор не уменьшился, могут быть размыты дороги и повреждены линии электропередачи», — цитирует радио Озоди слова свидетеля произошедшего.

В КЧС напомнили о том, что предупреждали об опасности схода селей в горных регионах страны, но по возможности окажут помощь пострадавшим.

С начала 2017 года в Таджикистане, по официальным данным, из-за обильных осадков зафиксировано 720 случаев схода снежных лавин, в результате чего погибли 20 человек. С наступлением весны стихия продолжает наносить ущерб местным жителям и инфраструкуре. Проливные дожди в таджикских горах провоцируют сходы селей, оползней и камнепадов.

Уже есть новые жертвы — в начале апреля поток грязи и камней накрыл жилой дом, в котором находились молодая женщина и ее двухлетний ребенок, оба погибли.

Кроме того, в ночь на 18 апреля после десятков сошедших селей и камнепадов в результате нескольких дней ливней в Горно-Бадахшанской автономной области на 23 километре трассы Хорог-Ишкашим обрушилась скала, которая перекрыла 60 метров автодороги. Данных о погибших и пострадавших нет.