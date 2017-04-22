Около 90 тыс. человек пострадали от блэкаута в Калифорнии

Сан-Франциско, США, , 23:28 — REGNUM Из-за сбоев в подаче электроэнергии без электричества остались около 90 тыс. жителей Сан-Франциско, заявили представители электроэнергетической компании Pacific Gas & Electric, 21 апреля сообщает Associated Press.

Отключение электроснабжения в финансовом и еще нескольких районах города произошло в 09:00 по местному времени, заявил представитель Pacific Gas & Electric Тамар Саркисян.

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Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий сбоя в подаче электроснабжения, однако точное время завершения восстановительных работ не известно.

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Отключение электричества затронуло районы Пресидио (Presidio), Марина (Marina District) и Кау-холлоу (Cow Hollow).

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