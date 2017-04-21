В Турции зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,9
Землетрясения произошли в провинции Маниса
Анкара, 21 апреля 2017, 19:03 — REGNUM На западе Турции зафиксировано два подземных толчка магнитудой 4,9, 21 апреля сообщает Associated Press.
Землетрясения произошли в провинции Маниса. Эпицентр первого подземного толчка находился в районе города Селенди, колебания земной коры зафиксированы в 16:16 по местному времени.
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Второе землетрясение произошло примерно через час, его эпицентр находился в районе города Сехзаделер, согласно данным государственного центра по управлению кризисными ситуациями.
По сообщениям местных СМИ, второе землетрясение вызвало панику среди жителей, люди выбегали из зданий на улицу.
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Напомним, землетрясения часто происходят в Турции, которая находится на линии тектонических разломов. В 1999 году на северо-западе Турции произошли два разрушительных землетрясения, в результате которых погибло около 18 тыс. человек.
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