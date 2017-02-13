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Первая жертва виртуальной игры: В Дагестане подросток ударил ножом друга

Происшествия
Пострадавший находится в тяжелом состоянии, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

Махачкала, 13 февраля 2017, 13:37 — REGNUM  В Дагестане ранен несовершеннолетний. Ножевое ранение ему нанес друг. В ходе предварительной проверки установлено, что на преступление молодого человека, 2001 года рождения, толкнула игра в соцсети «Синий кит», пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Инцидент произошел 11 февраля, около 18:00, на проспекте Акушинского в городе Махачкале. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали напавшего подростка. Жертва покушения доставлена в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшего, как стабильно тяжелое.

По факту совершения преступления Следственный комитет РФ по Дагестану возбудил уголовно дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.

Отметим, что официальных комментариев МВД и СКР по региону по поводу произошедшего пока нет.

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Рамзан Кадыров: Детей надо оградить от игр в соцсетях, ведущих к суициду

Как сообщало ИА REGNUM, информация о проникновении опасных, в том числе суицидальных настроений в подростковую среду поступает и из других субъектов Северного Кавказа. Так, в Северной Осетии вызвало широкий резонанс в обществе самоубийство 15-летнего жителя селения Синдзикау. Одной из версий происшествия рассматривали возможное участие подростка в виртуальной игре «Тихий дом» («Синий кит», «4:20»), которая толкает детей к смерти.

Как отметили в Следственном комитете республики, информация о том, что подросток покончил с собой из-за интернет-игры, пока не подтвердилась. Тем не менее, полиция проводит проверку в сети интернет всех групп, которые могут повлиять на создание в молодежной среде суицидальных настроений.

В Чечне глава республики Рамзан Кадыров после получения сотен обращений от местных жителей, обеспокоенных распространением подобных зловредных игр в интернете, призвал компетентные ведомства и СМИ региона принять меры и усилить информационно-разъяснительную работу с подрастающим поколением.

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Борьба с суицидальной информацией в интернете
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