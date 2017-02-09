Полиция Северной Осетии встала на защиту детей от сайтов-убийц

Владикавказ, , 14:26 — REGNUM Полиция Северной Осетии проводит проверку в сети интернет всех групп, которые могут повлиять на создание в молодежной среде суицидальных настроений. Материалы о таких имеющих отрицательное влияние на пользователей сайтах будет направляться в Роскомнадзор для решения о блокировании вредоносных интернет — ресурсов.

Проверка инициирована в связи с недавним фактом суицида, который совершил 15-летний подросток из Дигорского района республики, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе МВД по региону.

Полицейское ведомство также направило информационные письма в республиканские министерства и ведомства, обозначив в них проблему и предложив провести внеочередное заседание Межведомственной комиссии при правительстве РСО-Алания по делам несовершеннолетних, чтобы обсудить пути ее решения. Кроме того, проводится работа в школах по выявлению несовершеннолетних, имеющих депрессивное состояние и нуждающихся в помощи квалифицированных специалистов.

Напомним, 1 февраля совершил суицид 15-летний Георгияй Хосроев — житель североосетинского селения Синдзикау. Одной из версий самоубийства рассматривали возможное участие подростка в виртуальной игре «Тихий дом», имеющей также названия «Синий кит» и «4:20», которая толкает детей к смерти.

Также по теме: Рамзан Кадыров: Детей надо оградить от игр в соцсетях, ведущих к суициду

«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету

Следственный комитет республики проводит проверку по установлению всех обстоятельств трагедии. По словам руководителя отдела криминалистики СКР по республике Чермена Казиева, информация о том, что подросток покончил с собой из-за интернет-игры, не подтверждается.

«Могу заверить: на основании тех материалов и тех фактов, которые имеются в настоящее время в следственном комитете, информация о том, что подросток якобы стал жертвой групп в социальной сети и что на его странице обнаружена переписка с представителями и администраторами таких групп, своего подтверждения не нашла», — цитирует Казиева «Слово».

В настоящее время, как отмечает сотрудник СКР, в Северной Осетии не зафиксировано ни одного факта самоубийства подростка в результате игры.