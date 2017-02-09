Рамзан Кадыров: Детей надо оградить от игр в соцсетях, ведущих к суициду

Грозный, , 09:00 — REGNUM Родители чеченских детей пожаловались главе республики на распространение в сети Интернет игр, которые ведут к суициду подростков. Рамазан Кадыров призвал компетентные ведомства и СМИ региона принять меры и усилить информационно-разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы предотвратить развитие суицидальных наклонностей у детей, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе главы региона.

«Только за несколько дней ко мне поступили сотни жалоб от обеспокоенных родителей. Они встревожены некой игрой под названием «Синий кит». По стране известно несколько случаев, когда игравшие в нее дети кончали жизнь самоубийством. Мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы оградить подрастающее поколение от подобных забав, которые могут закончиться очень плачевно. Необходимо довести это как до родителей, так и до подростков», — сказал Кадыров на встрече с руководством Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, директорами республиканских СМИ, представителями духовенства.

По мнению Кадырова, социальные сети представляют реальную опасность для детей в последнее время, поэтому взрослым необходимо быть внимательнее к подрастающему поколению, следить, как меняется поведение подростков, чтобы избежать негативного вмешательства.

Такую же опасность, как отметил глава Чечни, несут и различные секты. «Мы наблюдаем, как активизировались различные секты, которые пытаются внести раскол в мусульманское общество. Они пропагандируют совершенно чуждую религии Ислам практику самоистязания, а также понятия, в корне противоречащие Корану, Сунне и Тарикату. Поэтому духовенство должно активнее противодействовать таким лжепроповедникам, а представители средств массовой информации — содействовать им в этом», — подчеркнул Кадыров.

Главу Чечни в вопросе борьбе с распространением опасных игр в соцсетях поддержал муфтий республики Салах-хаджи Межиев. Он назвал самодурами и убийцами распространителей различных игр типа «Море китов», «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Ня. Пока», которые диктуют детям задания, а в случае отказа угрожают им расправой с родными и близкими.

«На самом деле, кураторы-убийцы путем обмана подключаются к номерам телефонов детей при помощи радара и камеры, затем представляются подросткам как «всевидящее око». Это вызвало широкий резонанс среди общественности. Я и представители духовенства Чеченской Республики резко осуждаем греховные действия таких админов-убийц», — заявил муфтий на официальной странице ДУМ ЧР в Instagram.

Салах-хаджи Межиев отметил, что любое посягательство человека на собственную жизнь категорически запрещено с точки зрения Ислама, является великим грехом и «становится достойным наказания в аду».

Поскольку дети в силу своего малолетнего возраста не осведомлены об этом, свой призыв обратить внимание на проблему и срочным образом провести с ними разъяснительную работу муфтий обратил к взрослым — родителям и учителям.