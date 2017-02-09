Четверг, 09 Февраля 2017 года
10:20:23 МСК

Рамзан Кадыров: Детей надо оградить от игр в соцсетях, ведущих к суициду

Общество
Глава Чечни призвал представителей органов власти, СМИ, духовенства принять меры по недопущению распространения опасных игр
Рамазан Кадыров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамазан Кадыров

Грозный, 9 февраля 2017, 09:00 — REGNUM  Родители чеченских детей пожаловались главе республики на распространение в сети Интернет игр, которые ведут к суициду подростков. Рамазан Кадыров призвал компетентные ведомства и СМИ региона принять меры и усилить информационно-разъяснительную работу с подрастающим поколением, чтобы предотвратить развитие суицидальных наклонностей у детей, сообщили ИА REGNUM 9 февраля в пресс-службе главы региона.

«Только за несколько дней ко мне поступили сотни жалоб от обеспокоенных родителей. Они встревожены некой игрой под названием «Синий кит». По стране известно несколько случаев, когда игравшие в нее дети кончали жизнь самоубийством. Мы должны сделать все зависящее от нас, чтобы оградить подрастающее поколение от подобных забав, которые могут закончиться очень плачевно. Необходимо довести это как до родителей, так и до подростков», — сказал Кадыров на встрече с руководством Министерства ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, директорами республиканских СМИ, представителями духовенства.

По мнению Кадырова, социальные сети представляют реальную опасность для детей в последнее время, поэтому взрослым необходимо быть внимательнее к подрастающему поколению, следить, как меняется поведение подростков, чтобы избежать негативного вмешательства.

Такую же опасность, как отметил глава Чечни, несут и различные секты. «Мы наблюдаем, как активизировались различные секты, которые пытаются внести раскол в мусульманское общество. Они пропагандируют совершенно чуждую религии Ислам практику самоистязания, а также понятия, в корне противоречащие Корану, Сунне и Тарикату. Поэтому духовенство должно активнее противодействовать таким лжепроповедникам, а представители средств массовой информации — содействовать им в этом», — подчеркнул Кадыров.

Главу Чечни в вопросе борьбе с распространением опасных игр в соцсетях поддержал муфтий республики Салах-хаджи Межиев. Он назвал самодурами и убийцами распространителей различных игр типа «Море китов», «Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20», «Ня. Пока», которые диктуют детям задания, а в случае отказа угрожают им расправой с родными и близкими.

«На самом деле, кураторы-убийцы путем обмана подключаются к номерам телефонов детей при помощи радара и камеры, затем представляются подросткам как «всевидящее око». Это вызвало широкий резонанс среди общественности. Я и представители духовенства Чеченской Республики резко осуждаем греховные действия таких админов-убийц», — заявил муфтий на официальной странице ДУМ ЧР в Instagram.

Салах-хаджи Межиев отметил, что любое посягательство человека на собственную жизнь категорически запрещено с точки зрения Ислама, является великим грехом и «становится достойным наказания в аду».

Поскольку дети в силу своего малолетнего возраста не осведомлены об этом, свой призыв обратить внимание на проблему и срочным образом провести с ними разъяснительную работу муфтий обратил к взрослым — родителям и учителям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с суицидальной информацией в интернете
Главное сегодня
NB!
09.02.17
Екатерина СтащенюкВыборы-2018: Явлинский снова идёт в президенты
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
09.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 9 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
09.02.17
Александр БеловЕС сдается России по «Северному потоку 2» – The Foreign Policy
БрюссельБельгия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
09.02.17
«Рубль восстановил потери»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
09.02.17
«Думайте, когда лайкаете»: как в Югре спасали детей от суицида по интернету
Ханты-МансийскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
09.02.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Шаген Кхзнуни
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
09.02.17
Главный борец с коррупцией при МВД в столице Камчатки ответит за взятку
Петропавловск-КамчатскийРоссия Коррупция Происшествия
NB!
09.02.17
Энергетики Якутии: Отсутствие зимника поставило под угрозу северный завоз
ЯкутскРоссия Северный завоз Общество
NB!
09.02.17
Организатор терактов 9/11 отправил Обаме письмо с обвинениями — СМИ
ВашингтонСША Теракты 11 сентября 2001 г. в США Политика
NB!
09.02.17
На Камчатке обманутых дольщиков оставили без света в купленных квартирах
Петропавловск-КамчатскийРоссия Долги за жилищно-коммунальные услуги Общество
NB!
09.02.17
Скончался вратарь Виктор Чанов — биография
КиевУкраина Футбол Общество
NB!
09.02.17
ИГ взяла на себя ответствнность за ракетный обстрел Израиля
КаирЕгипет «Исламское государство» Политика
NB!
09.02.17
Нефть больше не падает
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
09.02.17
Законопроект, препятствующий снятию санкций с России, внесён в Конгресс США
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
09.02.17
Карина СаввинаБез ума от Исаакия
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
09.02.17
В парижском метро произошёл взрыв, есть пострадавшие
ПарижФранция ЧП в метрополитене Происшествия
NB!
09.02.17
Президентом Сомали объявлен гражданин США
МогадишоСомали Ситуация в Африке Политика
NB!
09.02.17
В Конгрессе США предложили разделить Македонию между Болгарией и Косово
СкопьеМакедония Балканы Политика
NB!
09.02.17
Елена КовачичВоенный самородок и герой анекдотов впереди на лихом коне
ЧебоксарыРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
08.02.17
«Аргентина и Бразилия должны стать «союзниками века»
Буэнос-АйресАргентина Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
08.02.17
ЕС и Белоруссия: «Как пожать руку, протянутую для поцелуя»
Великий НовгородРоссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
08.02.17
В Кировской области местной жительнице выдали заем под 2379% годовых
КировРоссия Потребительское кредитование Экономика
ещё главное