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В Кабардино-Балкарии попросили о снисхождении 18 боевиков и их пособников

Происшествия
За смягчение наказания признавшим вину боевикам ходатайствует адаптационная комиссия

Нальчик, 26 Декабря 2016, 15:43 — REGNUM  18 жителей Кабардино-Балкарии, причастных к совершению преступлений террористической и экстремистской направленности попросили о снисхождении при назначении наказания. С прошением о содействии в этом они обратились в республиканскую комиссию по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе главы региона.

Рассмотрев заявления, комиссия направила ходатайство в судебные органы с просьбой учесть осознание вины подозреваемых. Суд прислушался к мнению комиссии и вынес приговоры, не связанные с лишением свободы, двум обратившимся. Еще шесть человек получили снисхождение в виде снижения сроков отбывания наказания.

Кроме того, как было отмечено на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Кабардино-Балкарии, в течение 2016 года совместными усилиями управления ФСБ и МВД по региону удалось склонить к возвращению из Сирии одного жителя республики. Еще один местный житель, который планировал направиться в Сирию, был остановлен на полпути — его вернули из Турции. Оттуда же была возвращена жена участника НВФ.

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Ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, завил, что в текущем году было полностью ликвидировано руководящее звено террористических группировок, действовавших на территории Кабардино-Балкарии. Тем не менее, по словам главы республики, Юрия Кокова, Кабардино-Балкария по-прежнему остается в зоне интересов различных экстремистских сил, в том числе международного терроризма.

Поэтому успокаиваться на достигнутом нельзя, а усилия по борьбе с этим злом необходимо наращивать, с тем, чтобы банды не пополнялись новыми рекрутами, вовлеченными в радикальную среду, отметил руководитель региона.

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