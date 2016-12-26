МЧС расширило зону поиска в районе крушения Ту-154
Москва, 26 Декабря 2016, 11:49 — REGNUM Поисковая операция в районе крушения самолёта Ту-154 продолжается, зона ее проведения расширена, сообщили в МЧС России.
Группировка, задействованная в поисковых работах, увеличена. Ее общая численность составляет около 3,5 тысяч человек и 200 единиц техники — это силы и средства МЧС России, Министерства обороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ России, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.
В районе крушения самолёта работают 39 морских, 32 воздушных судов, задействованы беспилотники. Кроме того, в акватории Черного моря для проведения подводных работ привлекаются водолазы со специализированным оборудованием, глубоководные управляемые робототехнические комплексы, а так же гидролокаторы бокового обзора, с помощью которых осуществляется поиск обломков самолетов на дне.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2016 года самолёт Министерства обороны Ту-154 потерпел крушение недалеко от берегов Сочи, на его борту находились 92 человека — артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, восемь членов экипажа, журналисты трех телеканалов, военные и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Артисты направлялись в Сирию на военную базу Хмеймим, где должны были дать концерт и поздравить с Новым годом российских военнослужащих.
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