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Вспышка в небе около Сочи произошла через полчаса после падения Ту-154

Происшествия
Видеозапись проанализировали специалисты штаба по ЧС

Москва, 26 Декабря 2016, 11:39 — REGNUM  Вспышка в небе неподалёку от Сочи, попавшая на видео, произошла через полчаса после падения самолёта Ту-154, потерпевшего крушение над Чёрным морем. К такому выводу пришли специалисты оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, передают «Вести».

Таким образом, видеозапись вспышки была сделана не в момент крушения самолёта, а позже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи видеохостинга Youtube опубликовали видео с камеры наблюдения, установленной на набережной Сочи, на котором видна вспышка в небе в момент катастрофы Ту-154. В комментариях пользователи отметили, что вспышка неяркая и что есть расхождения во времени.

Напомним, самолёт исчез с радаров в 5:30 мск. Это произошло через несколько минут после его вылета из Адлера (Сочи).

Комиссия, расследующая причины ЧП, пришла к выводу, что Ту-154 ударился о воду в шести километрах от взлётной полосы. В этом месте — большие глубины.

На борту самолёта находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа. К настоящему моменту обнаружено 11 тел. По факту крушения самолёта возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушения правил полётов, повлекшие тяжкие последствия».

Читайте ранее в этом сюжете: В Сети появилось видео с яркой вспышкой в момент крушения Ту-154

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