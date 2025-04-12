Черновцы, Украина, 12 апреля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. На Украине журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за размещение в Сети кадров с принудительной мобилизацией. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Черновцах журналистка, которая работала на два местных издания, была приговорена к 5 годам лишения свободы за публикацию видео принудительной мобилизации», — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.

Как уточняют авторы публикации, женщину задержали еще в августе 2024 года. Основанием для уголовного преследования, по мнению стороны обвинения, стала публикация в Сети кадров, на которых запечатлен военный объект, что является нарушением украинского законодательства, учитывая военное положение в стране. Видеозапись журналистки в Тик-Ток, которую она позже удалила, просмотрело более 8,6 тыс. человек.

«Адвокат настаивал, что журналистка снимала не военный объект, а возможное нарушение прав человека. Видео носило название «спасаем парня». Также защита указывала, что видео не содержало прямых координат, а сам объект был общеизвестен», — пишет издание.

В свою очередь, украинская прокуратура настаивала на том, что видео позволяло распознать расположение объекта, а девушка игнорировала предупреждения прекратить съёмку. В конечном итоге суд первой инстанции признал её виновной, назначив пять лет лишения свободы и конфискацию телефона. Позже апелляционный суд утвердил приговор.

Как передавало ИА Регнум, ранее на Украине местного жителя приговорили к тюрьме за уклонение от призыва, хотя он являлся в военкомат 16 раз по 18 повесткам, проигнорировав лишь последние две из них.

Суд признал его виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу и приговорил к четырём годам лишения свободы. Реальный срок заменили на два года испытательного.