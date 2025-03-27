Байкальск, Иркутская область, 27 марта, 2025, 14:29 — ИА Регнум. ВЭБ.РФ и Azimut Hotels подписали соглашение о намерениях развивать проекты строительства двух отелей категории «4 звезды» и «5 звёзд» в Байкальске. Запуск гостиниц запланирован на I квартал 2030 года. Их концепция предоставит гостям возможности как для активного, так и для спокойного отдыха.

Фото Елены Островской Байкал

«Наряду с жилищным строительством, развитие инфраструктуры гостеприимства создаст новые возможности для экономики региона и качества жизни людей, позволит превратить территорию бывшего БЦБК в современный район города и новую точку притяжения для всей России», — сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

Он добавил, что стратегическим партнером ВЭБа в этой работе выступает правительство Иркутской области, а к реализации проекта ВЭБ намерен привлечь широкий пул инвесторов и партнеров.

Пятизвездочный парк-отель разместится на площади более 14 га, а инвестиции в этот объект могут достигнуть 5 млрд рублей. Он будет включать около 180 номеров в гостинице и коттеджах, точки питания, деловую зону, СПА-комплекс с бассейном и фитнесом, детскую зону, универсальные площадки для занятий спортом. Гостиничный комплекс «4 звезды» с инвестициями около 3 млрд рублей разместится на площади более 5 га, и он будет включать также около 180 номеров, точки питания, деловую зону, СПА-комплекс и спортивную зону.

«Иркутская область уже много лет находится в фокусе внимания федеральных программ. Динамичный и быстроразвивающийся регион представляет собой одно из самых перспективных туристических направлений в России», — отметил генеральный директор сети Azimut Hotels Максим Бродовский.

По его словам, появление отелей сети Azimut Hotels в Байкальске станет важным событием как для самой компании, продолжающей расширение географии присутствия сети, так и для региона, переживающего настоящий туристический бум.

«Открытие новых гостиниц позволит не только создать рабочие места, но и станет точкой опоры для многих путешественников, которые планируют как деловые, так и частные поездки к озеру Байкал», — добавил Бродовский.

Развитие гостиничной инфраструктуры происходит в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбинат. Эта территория станет новым драйвером роста города и всего региона, а также отправной точкой для знакомства с озером Байкал.

«Правительство Иркутской области уделяет пристальное внимание развитию Байкальска, и очень значимо, что в этой работе мы пользуемся большой поддержкой федерального центра», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что на территории бывшего БЦБК была локализована угроза экологической катастрофы, промышленная площадка очищена от мусора и отходов производства, создана технологическая инфраструктура для дальнейших работ. По его словам, будущее Байкальска — это туристический центр экологической направленности.

В свою очередь, развитие города Байкальска — один из приоритетов президента России, федерального правительства и руководства региона, а также ВЭБ.РФ как главной организации развития. Еще в 2022 году при участии ВЭБ.РФ был разработан мастер-план города, ставший основой для федеральной программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года.

Проект предусматривает создание современной городской среды с жилой и туристической инфраструктурой, включая гостиницы, объекты водного транспорта, рестораны, парки, общественные пространства, конгресс-центр, вело-пешеходные маршруты и спортивные объекты. Основная цель — формирование нового современного района Байкальска и создание всесезонного курорта международного уровня, сочетающего принципы устойчивого развития, экологической ответственности и экономической эффективности. Проект будет представлен в ближайшее время.

ВЭБ.РФ прорабатывает возможные форматы взаимодействия с бизнесом в рамках этого проекта. В частности, ранее достигнута договоренность с Эн+ о строительстве многофункционального центра водных ресурсов.