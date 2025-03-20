Москва, 20 марта, 2025, 22:19 — ИА Регнум. Выручка компании «Роснефть» выросла в 2024 году на 2,7%, до рекордного уровня в 10,1 трлн рублей. Компания также стала крупнейшим налогоплательщиком России, перечислив в бюджет свыше 6,1 трлн рублей, что является историческим рекордом для рынка России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Показатель EBITDA (прибыль до выплаты налогов и процентов) «Роснефти» достиг 3 трлн рублей, что также является рекордом в истории компании. В свою очередь, чистая прибыль составила 1,08 трлн рублей. Этот показатель стал вторым по величине в истории компании.

Рост показателей произошел в условиях ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, ухудшения режима налогообложения, опережающего инфляцию роста тарифов естественных монополий, увеличения затрат на обеспечение антитеррористической безопасности, усиление санкционного давления и роста процентных ставок.

К этому добавилось повышение ставки налога на прибыль до 25% с 2025 г, что было учтено в отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

«Дополнительное давление на показатель чистой прибыли оказал существенный рост ключевой ставки. В частности, процентные расходы Компании по кредитам и займам в 2024 г. выросли в 1,5 раза. Должен отметить, что Банк России поддерживает в экономике очень высокую реальную процентную ставку: в последние два года она является самой высокой в мире», — сказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.