Москва, 17 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Корпорация МСП запустила новые продукты льготного лизингового финансирования для малого бизнеса. В 2025 году предприниматели из обрабатывающей и легкой промышленности, а также из новых регионов смогут получить не менее 3 млрд рублей по ставкам 6% и 8% на приобретение нового оборудования.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Всего до 2030 года МСП получат не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования в рамках федпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Оператором программы выступает дочерняя компания Корпорации МСП — «МСП Лизинг».

«Льготный лизинг в совокупности с другими инструментами развития позволит к 2030 году обеспечить рост дохода на одного работника субъекта МСП в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. В 2025 году мы сфокусировали наши лизинговые продукты на экономике предложения, а именно — обрабатывающих производствах и легкой промышленности», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что новые регионы продолжают оставаться в числе приоритетных направлений по развитию сегмента МСП, поэтому для них действуют дополнительные преференции — кроме обрабатывающего сектора, поддержка доступна компаниям в сферах медицины, туризма, спорта, науки и креативных индустрий.

«В новых продуктах мы сохранили низкие ставки — 6% для российского оборудования и 8% — зарубежного», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он пояснил, что новые продукты льготного лизинга для обрабатывающей и легкой промышленности позволят МСП закупить новое оборудование для расширения или модернизации производств, обновления технической базы, а также наращивания номенклатуры выпускаемой продукции.

«Обрабатывающие компании таким образом смогут активнее включаться в проекты по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, а предприятия легпрома — продолжить свою работу и рост в контексте необходимости сохранения и развития отечественных брендов», — подчеркнул Александр Исаевич.

В Корпорации МСП сообщили, что предприятиям обрабатывающей промышленности доступно льготное лизинговое финансирование на сумму от 5 до 50 млн рублей, срок лизинга — от 13 до 36 месяцев, авансовый платеж — от 20% стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 3 млн рублей.

Для предприятий легкой промышленности доступен льготный лизинг на сумму от 3 до 50 млн рублей, срок лизинга также составит от 13 до 36 месяцев, и авансовый платеж — от 20% от стоимости предмета лизинга. При этом минимальная стоимость предмета лизинга — от 0,5 млн рублей.

Чтобы льготными лизинговыми продуктами воспользовался именно малый бизнес, а не компания, входящая в крупную структуру, среди дополнительных требований для МСП обрабатывающей и легкой промышленности определены срок фактического ведения деятельности более 24 месяцев и объем дохода предпринимателя и лиц, входящих в одну группу с ним, не более 2 млрд рублей.

Микро — и малые предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут приобрести оборудование в лизинг на сумму от 1 до 50 млн рублей со сроком лизинга от 13 до 36 месяцев и авансовым платежом от 15% от стоимости предмета лизинга. Минимальная стоимость предмета лизинга — от 0,5 млн рублей.