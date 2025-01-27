Москва, 27 января, 2025, 13:49 — ИА Регнум. В Орехово-Зуево 11-летний пятиклассник покончил с собой, сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

По словам собеседника, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, однако причина такого поступка мальчика пока остается неизвестной.

Антон (имя изменено) был круглым отличником и рос в благополучной, полной семье, рассказал источник. Трагедия произошла, когда родители школьника были на работе. Сначала мать несколько раз пыталась дозвониться сыну, но он не отвечал. Женщина решила, что он просто играет на компьютере, и изначально не забеспокоилась. Однако в середине дня после очередной провальной попытки дозвониться до ребёнка она попросила свою живущую по соседству сестру сходить и проверить, как там Антон.

Тётя мальчика сразу отправилась в квартиру семьи и нашла его уже без признаков жизни. Что именно толкнуло Антона к самоубийству, установят следователи.

Ранее ИА Регнум писало, что в Воронеже 15-летний отличник покончил с собой из-за слишком длинного стихотворения. Родители рассказали правоохранителям, что школьник был очень ответственным и переживал из-за подготовки домашнего задания.