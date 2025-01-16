Белгород, 16 января, 2025, 19:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали населённые пункты Плотвянка и Архангельское в Белгородской области, проинформировал 16 января глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram/Настоящий Гладков

«Два населённых пункта нашей области подверглись атакам ВСУ. Предварительно, никто не пострадал», — написал Гладков в Telegram-канале.

Противник атаковал населённый пункт Плотвянка Волоконовского района двумя беспилотниками. Один дрон нанёс удар по припаркованному легковому автомобилю, в результате чего было повреждено заднее стекло. Второй БПЛА атаковал частный дом. Повреждения получили кровля и навес, также были выбиты окна.

В селе Архангельское Шебекинского округа в результате атаки украинского дрона загорелся склад одного из предприятий сельского хозяйства. Информации о последствиях на данный момент нет.

Как передавало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны за ночь 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область, где средства ПВО сбили 15 дронов.

Ещё семь БПЛА были обнаружены и ликвидированы над Воронежской областью. Три вражеских дрона сбили над Тамбовской областью, два — над Курской.