Новокузнецк, Кемеровская область, 16 января, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Серийный убийца Александр Спесивцев обязан выплатить дочери одной из жертв компенсацию в размере 1 млн рублей. Такое решение вынес Заводской районный суд Новокузнецка, сообщили 16 января «Известия».

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Суд частично удовлетворил иск женщины, которая потеряла мать в 1990-х годах, будучи годовалым ребёнком. Мать тогда признали пропавшей без вести.

«Изначально дочь жертвы требовала от Спесивцева 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда», — отметило издание.

В декабре 2024 года дочь подала в суд повторный иск, первый был отклонён. Тогда женщина выразила мнение, что Спесивцев осознавал, что делает, когда убивал и мучил своих жертв, но притворился невменяемым во время медицинской экспертизы.

С тех пор прошло больше 20 лет, и теперь Спесивцев не понимает, где он и что с ним происходит, добавила женщина.

Спесивцев совершал убийства в 1990-х годах в Новокузнецке. Его жертвами становились дети, подростки и женщины. С помощью матери маньяк заманивал их к себе в квартиру, где истязал, а после убийства расчленял тела и ел.

В 1999 году Спесивцева осудили за убийство троих детей и одного взрослого. Позже было доказано, что он расправился ещё с 15 жертвами, 11 из которых были несовершеннолетними. В связи с этим в мае 2024 года каннибала отправили на принудительное лечение.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор жителю Казани Радику Тагирову, осуждённому за убийство 31 пенсионерки с марта 2011-го по октябрь 2012 года. Тагиров, известный как «поволжский маньяк», представлялся коммунальным работником и проникал в квартиры, где нападал на пенсионерок, бил, душил и похищал деньги. Преступления он совершил в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Челябинске. Долгое время они оставались нераскрытыми.