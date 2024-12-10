Нижний Новгород, 10 декабря, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненное заключение жителю Казани Радику Тагирову, который убил 31 пенсионерку с марта 2011-го по октябрь 2012 года. Соответствующее решение огласил судья во вторник, 10 декабря.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Приговор Верховного суда Республики Татарстан <…> в отношении Тагирова Радика Тагировича оставить без изменений. Апелляционные жалобы — без удовлетворения», — постановила инстанция.

Как заявил в суде сам Тагиров, по его мнению, расследование было необъективным. Гособвинитель посчитал, что оснований для удовлетворения жалоб нет. Приговор обвинение считает законным и обоснованным.

Тагиров, известный как «поволжский маньяк», совершил убийства и покушения на убийства, сопряжённые с разбоем, а также разбойные нападения на 34 пожилых женщин. Мужчина представлялся коммунальным работником и проникал в квартиры, где затем нападал на пенсионерок, бил, душил и похищал деньги.

Преступления совершались в 15 городах, в том числе в Москве, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Челябинске, и долгое время оставались нераскрытыми. Следователи проверили более 10 тыс. человек и провели более пяти тыс. экспертиз. После задержания в 2020 году Тагиров во всём сознался и указал обстоятельства совершения преступлений, но затем изменил свою позицию.

21 марта 2024 года Верховный суд Республики Татарстан приговорил Тагирова к пожизненному сроку.

Как передавало ИА Регнум, Верховный суд России отклонил жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, осуждённому за убийство двух школьниц в городе Златоусте Челябинской области в 2008 году. Основанием для возврата жалобы стала статья 401.17 УПК («Недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления»). Из данных картотеки следует, что кассационные жалобы от осуждённого поступали пять раз в течение года, все они отклонены.