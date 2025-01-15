Тегеран, 15 января, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Подписывая Договор о стратегическом партнёрстве, Москва и Тегеран не собираются создавать военный альянс. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

EPA/ТАСС

«Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», — объяснил глава ведомства.

Аракчи также уточнил, что данное соглашение не направлено против третьих стран и никак не ограничивает сотрудничество сторон договора с другими государствами.

Как передавало ИА Регнум, подписание договора о стратегическом партнёрстве между РФ и Ираном запланировано на 17 января, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит Москву и проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств в ходе встречи обсудят перспективы расширения сотрудничества России и Ирана, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи ранее сообщил, что соглашение затронет вопросы обороны и безопасности. За последние 20–30 лет Москва и Тегеран значительно увеличили объёмы сотрудничества, поэтому возникла необходимость обновить документ, отметил он.