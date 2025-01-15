Москва, 15 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. В ходе дополнительного отбора на программу «Время героев» заявки на участие подали более 17,5 тыс. человек, сообщила в среду, 15 января, пресс-служба проекта.

Сергей Булкин/ТАСС

До окончания регистрации участников дополнительного отбора осталось 10 дней. До этого времени желающие могут подать заявки и пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

«Мы уже получили более 17,5 тысячи заявок. А их общее количество с учётом первого потока превысило 61 тыс. 25 января в 12:00 мы завершим регистрацию. До этого времени каждый участник или ветеран СВО может направить нам заявку как через сайт, так и на почту», — отметил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

18 участников первого потока программы уже получили новые назначения на ответственные должности, напомнила пресс-служба проекта. Среди них полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, член Совета Федерации Алексей Кондратьев.

Ещё ряд участников проекта готовится к переходу на новые места работы, а руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области, напомнила также пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года. 27 мая началось обучение первых 83 участников. Программу реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента Владимира Путина. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из участников спецоперации для работы в органах власти различного уровня и в государственных компаниях.

В ноябре Путин назначил участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Первышова главой Тамбовской области. Ранее назначения на руководящие должности получили также выпускники «Времени героев» Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Евгений Чинцов и другие.