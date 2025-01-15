Хабаровск, 15 января, 2025, 13:56 — ИА Регнум. Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») получил награду краевого конкурса «Эколидер» за грантовый проект «Под сильным крылом». Инициатива направлена на сохранение дальневосточной популяции белоплечего орлана. Организатором конкурса выступает министерство природных ресурсов Хабаровского края.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Проект «Роснефти» по сохранению популяции орлана получил награду «Эколидер»

Инициатива предприятия по изучению и восстановлению популяции краснокнижного белоплечего орлана реализуется второй год совместно с орнитологами заповедника «Заповедное Приамурье». В прошлом году ученые проанализировали данные, полученные во время экспедиций по территории Комсомольского заповедника, а также при помощи фото — и видеофиксирующих устройств, установленных в местах гнездования орланов.

Исследования подтвердили, что популяция птиц продолжает осваивать новые территории, продвигаясь на юг вдоль поймы реки Амур. Специалисты смогли уточнить время прилета и отлета птичьих семей, провести ревизию гнёзд и выяснить, что наиболее благоприятные места для вывода птенцов находятся вблизи озера Удыль. У берегов озера было обнаружено около 80 гнездовых участков.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Проект «Роснефти» по сохранению популяции орлана получил награду «Эколидер»

Полученные данные станут основой для разработки мероприятий по защите самых крупных пернатых хищников на Дальнем Востоке.

На следующем этапе проекта, помимо дистанционных наблюдений за гнёздами орланов, планируется провести исследования образцов речной воды, биоматериалов рыбы, являющейся кормовой базой птиц. Дополнительно планируется приобретение оборудования, специальной экипировки для новых экспедиций в труднодоступные места обитания пернатых.

На конкурсе также высокого оценили достижения Комсомольского НПЗ в сфере снижения влияния предприятия на окружающую среду. Так, участники проекта развернули эколого-просветительскую деятельность. Для детей и молодежи Комсомольска-на-Амуре они провели цикл познавательных уроков и бесед об орланах.