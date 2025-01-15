Анадырь, 15 января, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Десять детей получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в одном из детских садов Анадыря. Об этом городская администрация сообщила 15 января в Telegram-канале.

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Родители обратились в больницу с жалобами на покраснение вокруг глаз у воспитанников детсада. Врачи диагностировали у детей лёгкие ожоги век и окологлазничной области. У одного из детей — ожоги средней степени. Все они получают лечение амбулаторно.

«Ничего критичного в состоянии детей нет, рекомендации родители получили», — заявила врач-офтальмолог Байра Дорджинова.

По факту произошедшего проводится служебное расследование, отметили в администрации.

Проверку также проводит прокуратура. По предварительным данным, дети получили термические ожоги в результате работы кварцевых ламп в помещении игровой комнаты.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ижевске двухлетняя воспитанница детского сада получила ожоги, когда осталась без присмотра. Ребёнка госпитализировали, угрозы его жизни и здоровью нет. Следователи начали проверку по ст. 293 УК РФ («Халатность»).