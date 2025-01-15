Владивосток, 15 января, 2025, 09:10 — ИА Регнум. Мужчина, угнавший внедорожник на одной из улиц Владивостока, попытался въехать в храм, а затем протаранил автобус и несколько автомобилей, в том числе полицейскую машину. Об этом сообщила 15 января пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Кадр из видео

Кадры с джипом, снятые на центральной площади города, появились в Сети. На них видно, как к внедорожнику, заехавшему на ступени храма, подходят полицейские. Водитель задом съезжает со ступеней, таранит автомобиль правоохранителей и делает круг по площади.

По информации прокуратуры, 37-летний мужчина угнал на улице Русской внедорожник Range Rover, поставленный владельцем на прогрев. Затем он «начал совершать манёвры, грубо нарушающие общественный порядок и проявляющие явное неуважение к обществу».

Нарушителя, пытавшегося скрыться от полицейских, задержали на улице Светланской. Им оказался житель Хабаровска, ранее проживавший в Приморье.

«По инициативе прокуратуры в отделе полиции организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.