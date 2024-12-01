Новосибирск, 1 декабря, 2024, 15:24 — ИА Регнум. В Новосибирске полицейские после масштабной погони задержали грабителей, угнавших автомобиль Toyota Camry и похитивших личные вещи местного жителя.

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На кадрах видно, как за машиной гнались как минимум семь автомобилей полиции. Спустя некоторое время нарушителей догнали, после чего они были задержаны.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, грабителей уже доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Как передавало ИА Регнум, 10 ноября в Южно-Сахалинске злоумышленники угнали легковой автомобиль Toyota Mark II вместе с четырёхлетним мальчиком, сидевшим в салоне. По словам владельца, машину с ребёнком он оставил буквально на пару минут, включив ему мультфильмы. Мальчик не пострадал. Машину нашли разбитой в кювете примерно в 7 км от места угона. Преступников поблизости уже не было.