Зеленогорск, Красноярский край, 15 января, 2025, 07:07 — ИА Регнум. Вертолёт утром 15 января экстренно приземлился на автомобильную трассу в Красноярском крае.

Mil.ru Вертолёт Ми-8

Винтокрылая машина, по данным SHOT, села на дорогу в районе КПП в Зеленогорске по причине технической неисправности.

Предварительно, пострадавших нет. Полиция перекрыла трассу. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд самолёт совершил экстренную посадку во Внуково. Командир воздушного судна принял решение об экстренном приземлении в московском аэропорту из-за сработавшей индикации стабилизатора. На борту находились 173 пассажира, они не пострадали.

Сигнализация о неисправности двигателя сработала 3 января в самолёте авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно и благополучно севшем в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Установлено, что при наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полёта принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвёл посадку. После нескольких часов ожидания авиакомпания подготовила резервный борт, который доставил пассажиров в пункт назначения — Екатеринбург.