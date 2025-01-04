Екатеринбург, 4 января, 2025, 07:45 — ИА Регнум. Сигнализация о неисправности двигателя сработала 3 января в самолёте авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно и благополучно севшем в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщил авиаперевозчик.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Компетентные технические группы провели процедуры проверки для установления причин неисправности и выполнения необходимых ремонтных работ.

Установлено, что при наборе высоты на эшелоне 150 сработала сигнализация о неисправности двигателя N1. Экипаж воздушного судна в целях обеспечения безопасности полёта принял решение вернуться в аэропорт Египта и благополучно произвёл посадку.

После нескольких часов ожидания авиакомпания подготовила резервный борт, который доставит пассажиров в пункт назначения — Екатеринбург.

Как сообщало ИА Регнум, самолёт «Уральских авиалиний» вечером 3 января экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха практически сразу после взлёта из-за технической неисправности.

Летевший в Екатеринбург самолёт Airbus A-321 приземлился благополучно. Экипаж принял решение вернуться после того, как была обнаружена техническая неисправность одного из двигателей. На борту находились 236 пассажиров.