Москва, 14 января, 2025, 14:01 — ИА Регнум. «МегаФон» начнет продажу детских умных часов под собственным брендом Fontel. Гаджеты оснащены технологией eSIM. Это первые детские умные часы с виртуальной сим-картой, представленные в федеральных розничных сетях России.

«МегаФон» «МегаФон» запустит продажи детских умных часов Fontel

Новый гаджет оснащен всеми необходимыми функциями: геолокацией, аудио- и видеозвонками, сообщениями и другими. Также у часов есть фронтальная камера мощностью два мегапикселя. Среднее время работы гаджета без подзарядки составит до трех дней, а благодаря защите от воды с часами можно будет плавать до получаса с погружением в воду на один метр.

Помимо базового функционала, умные детские часы Fontel оснащены голосовым помощником «Маруся», который может развлечь ребёнка и поможет ему с учёбой. Кроме того, родители легко узнают местоположение детей с точностью до десяти метров благодаря поддержке A-GPS, GPS, Wi-Fi и LBS. В телефонную книгу на часах можно будет добавить до 100 контактов и установить запрет на дозвон с неизвестных номеров.

«МегаФон» «МегаФон» запустит продажи детских умных часов Fontel

«Современные технологии позволили заменить пластиковую сим-карту на электронную как в смартфонах, так и в часах», — рассказал директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов. Он добавил, что модели часов с eSIM представлены в розничной сети оператора на протяжении нескольких лет, и доля таких устройств растёт.

«Мы оценим спрос на новинку и будем наращивать ассортимент», — подчеркнул Борзилов.

Умные часы особенно востребованы среди россиян в последние несколько лет. Детские часы также пользуются спросом и стабильно демонстрируют рост: так, во втором полугодии 2024 года в объединённой розничной сети «МегаФона» и Yota приобрели на 34% больше детских умных часов, чем в первом.