США, 14 января, 2025, 13:31 — ИА Регнум. Тела двоих мужчин, отправившихся на поиски легендарного снежного человека, нашли в чаще леса в американском штате Вашингтон. Об этом сообщило издание NPR.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Охотники, одному из которых было 37, другому — 59 лет, пропали в восточной части округа Скамейния. Родственники забили тревогу после того, как мужчины не вернулись домой к католическому Рождеству.

Автомобиль охотников, прибывших из соседнего штата Орегон, нашли на обочине дороги в районе города Уиллард. Через три дня поисков, в которых участвовали более 60 человек, в лесу нашли их тела.

«Причиной смерти, вероятно, стало воздействие погодных условий и неподготовленность», — отметило издание, ссылаясь на данные полиции.

В те дни, когда пропали мужчины, в этом районе не раз шёл снег с дождём, а температура опускалась ниже нуля.

Считается, что крупное волосатое человекоподобное существо, которое называют снежным человеком, сасквочем или бигфутом, иногда наблюдают в северо-западных районах США и Канады. Научных подтверждений этому нет.

В округе Скамейния действует закон, запрещающий причинять вред снежному человеку. В качестве наказания предусмотрен штраф в $1000 и даже тюремное заключение. Запрет направлен не только на защиту таинственного существа, но и на предотвращение случайных выстрелов в охотников с густыми бородами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ФБР рассекретило документы, связанные с изучением снежного человека. В них говорится, что образцы волос и тканей, предположительно принадлежавших йети, в действительности принадлежат животным семейства оленевых. Их собрал учёный Питер Берн, который тем не менее не оставил надежду доказать существование снежного человека.