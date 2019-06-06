Вашингтон, 6 июня, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов опубликовало ранее засекреченные документы, которые связаны с изучением «снежного человека», передает телеканал CNBC.

Цитата из к/ф «Йети». реж. Пол Зиллер. 2008. США, Канада Снежный человек

Отмечается, что занимавшийся исследованием существования снежного человека ученый Питер Берн в 1976 году убедил ФБР проверить 15 образцов волос и тканей, которые, как он считал, могли принадлежать йети.

В результате исследования эксперты пришли к выводу, что образцы принадлежат подвиду семейства оленевых. Сам Питер Берн заявил, что не оставил надежду доказать существование снежного человека, несмотря на результаты исследований. 93-летний ученый рассказал, что обнаружил несколько следов в Гималаях, которые, как ему кажется, могут принадлежать йети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые опровергли миф о существовании йети в Гималаях. Исследователи провели генетический анализ артефактов, которые, как считалось, принадлежали йети (образцы костей, волос, кожи, зубов). Выяснилось, что существо, считавшееся йети, оказалось медведем, которого могли путать со снежным человеком.

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