Саратов, 14 января, 2025, 09:40 — ИА Регнум. Действия посторонних лиц привели к задержке движения электричек в Саратовской области. Об этом пресс-служба Приволжской железной дороги сообщила 14 января в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В филиале РЖД уточнили, что пригородные поезда №6433 Анисовка — Аткарск и №6475 Анисовка — Тарханы были задержаны на станциях Князевка и Правобережный «по причине незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

«Время задержки составило около 1 часа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Бурятии на станции Ангаракан сошли с рельсов 22 порожних вагона грузового поезда. В результате аварии был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть, пострадавших не было. Инцидент привёл к задержке в движении пассажирских поездов.