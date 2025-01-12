Улан-Удэ, 13 января, 2025, 02:57 — ИА Регнум. Более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Муйском районе Бурятии. Об этом 13 января сообщило МЧС региона в Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грузовые вагоны

Уточняется, что сход 22 вагонов произошёл на станции Ангаракан. В результате аварии нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан направлены два аварийно-восстановительных поезда из посёлка Таксимо и Северобайкальска. Как уточнили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги, пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате схода нет. В связи с происшествием создан оперативный штаб по координации восстановительных работ. Причины инцидента устанавливаются.

В Федеральной пассажирской компании уточнили, что из-за схода вагонов произошла задержка пассажирского поезда №98 Кисловодск — Тында. Поезд вернули на станцию Северобайкальск, пассажирам предоставят питание. Ожидается задержка пассажирского поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве прокуратура начала проверку по факту длительной задержки электропоезда на станции Ховрино. Предварительно, к задержке привёл обрыв контактной сети. Прокурорам предстоит проверить все обстоятельства и дать оценку действиям работников Октябрьской железной дороги.

Утром 22 декабря два состава грузовых поездов столкнулись в Чернышевском районе в Забайкальском крае. В связи с инцидентом два пассажирских поезда задержались в пути. На станциях Зилово и Чернышевск для пассажиров было организовано питание. После возобновления движения составы отправились по своим маршрутам.