Киев, 15 декабря, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. Об этом заявил главред украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов в эфире своего YouTube-канала.

Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Огромное количество случаев самовольного оставления части (СОЧ) из числа тех, кого туда засунули, в эту бригаду», — сказал он.

Он пояснил, что дезертирство связано с тем, что данная бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили.

«Набили в бригаду несколько тысяч людей с улицы, буквально, — вот этих бусифицированных — сказали, что это бригада, поставили туда компетентного командира, но не дали ему времени сформировать коллектив», — констатировал он.

Бутусов заключил, что именно это и стало причиной того, что почти тысяча военных сразу по прибытии поехали по домам.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны Франции Себастьян Лекорню 26 ноября заявил, что из страны на Украину отправили 2,3 тыс. украинских военных после обучения. Созданную бригаду назвали «Анна Киевская» в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери русского князя Ярослава Мудрого. Глава ведомства заявил о готовности продолжать подготовку бойцов ВСУ.

Командир взвода 21-й мехбригады национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко 25 ноября заявил, что у подавляющего количества военнослужащих в ВСУ нет мотивации воевать. По его данным, 90% украинских военных не имеют необходимого боевого опыта.

Газета The Financial Times 1 декабря сообщила, что с января по октябрь 2024 года из украинской армии дезертировали больше бойцов, чем за два предыдущих года. За 10 месяцев прокуратура возбудила 60 тыс. уголовных дел в связи с тем, что военные бросили позиции. Издание отметило, что часть украинских мужчин используют программы обучения за границей, чтобы там сбежать из учебного лагеря.