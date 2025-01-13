Стокгольм, 13 января, 2025, 09:24 — ИА Регнум. Участник почётного караула у королевского дворца в Стокгольме получил серьёзное ранение, когда случайно упал на штык. Об этом сообщило шведское издание Aftonbladet.

Fredrik Sandberg/Tt/Global Look Press

Инцидент произошёл утром 11 января. По словам офицера по связям с общественностью Вооружённых сил Швеции Бьёрна Линдула, караульный поскользнулся и «неудачно упал» — его голову пронзил штык, закреплённый на конце автомата.

Королевского гвардейца с места происшествия забрала скорая. В больнице его прооперировали, он находится в стабильном состоянии, говорится в материале.

«Товарищи солдата действовали очень мудро и правильно, они смогли быстро оказать помощь», — добавил Линдул.

Полиция начала предварительное расследование по факту нарушения условий труда и причинения телесных повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года в Великобритании скоропостижно скончался 18-летний гвардеец, который двумя неделями ранее дежурил у гроба королевы Великобритании Елизаветы II во время похорон. Юношу нашли мёртвым в казарме Гайд-парка в Найтсбридже.

Другой гвардеец, как сообщили британские СМИ, однажды едва не застрелил королеву, когда охранял Букингемский дворец. Это произошло в ночью — Елизавета II вышла в парк, чтобы прогуляться, так как страдала бессонницей. После инцидента она сделала гвардейцу выговор, но пообещала, что впредь будет предупреждать охрану о ночных прогулках.