Улан-Удэ, 13 января, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено после схода с рельсов 22 порожних вагонов грузового поезда в Муйском районе Бурятии возбуждено. Об этом 13 января сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

«Следователями Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)», — уточняется в сообщении.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры отметили, что пострадавших и угрозы экологической безопасности из-за инцидента нет, но задержан один пассажирский поезд и семь грузовых, получили повреждения объекты инфраструктуры.

По данным пресс-службы Восточно-Сибирской железной дороги, при сходе грузовых вагонов повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети. Аварийно-восстановительными работами занимаются более 200 специалистов, привлечено два восстановительных поезда.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Муйском районе Бурятии на станции Ангаракан. В связи с происшествием создан оперативный штаб по координации восстановительных работ. Причины инцидента устанавливаются.