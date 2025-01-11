Красногорск, 11 января, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали открытое горение в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«В Яхроме сотрудники МЧС России ликвидировали отрытое горение», — говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Яхроме загорелось трёхэтажное административное здание по улице Вокзальной, 42. Пожарные спасли четырёх человек. Для тушения было привлечено 11 единиц техники и 44 специалиста.