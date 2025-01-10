Москва, 10 января, 2025, 16:54 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про салют в багажнике, «женщину-чемодан» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Центральный федеральный округ

В столичном аэропорту женщина притворилась чемоданом, чтобы попасть на рейс во Владикавказ. По словам канала «Москва Live», пассажирка встала на багажную ленту, попыталась пригнуться и уехать в багажное отделение, но упала и была остановлена, к счастью: путешествие с чемоданами — вещь опасная.

Сразу два джекпота на один лотерейный билет выпало жителю Воронежа — и суперприз в 13 миллионов и просто 7 миллионов рублей. Несмотря на крупный выигрыш, за своим призом мужчина не обратился, удивляется «Мой и твой Воронеж».

Там же в Воронеже по случаю святок решили вспомнить колядование: исполнение коротеньких песен, за которые одаривают сладостями или деньгами. Где много сладостей? Конечно, в супермаркете. Туда и пришла колядовать бабушка с баяном, пишет «Черноземец». Надеемся, ей дали самые вкусные конфеты.

Северо-Западный федеральный округ

«Питер Live» рассказал про весьма необычный фейерверк, который взорвался в багажнике машины. Фейерверки были уже использованные, но, как оказалось, не до конца. Машина пострадала.

Угадайте, сколько народу побывало в новогодние праздники в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге? 36 тысяч. «ТопГан» подчитал, что это на 40 процентов больше, чем годом ранее. И останавливаться Дед Мороз не планирует.

Приволжский федеральный округ

Расхожая шутка: мужчины не любят ходить по докторам. В Балаково 53-летней жителя ударили на улице ножом в бок, он пришел домой, взглянул на рану и решил, что пройдет само. «Новости Саратова и области» удивляются: три дня мужчина тянул, но его состояние ухудшалось, и в конце концов он пошел к врачам. Пришлось оперировать: рана была серьезной.

В Саратове уже в новогодние праздники случилось ДТП, которое может претендовать на самое заметное в новом году. Автомобиль на огромной скорости влетел в ряд припаркованных машин. «Саратовщина» пишет, что водитель угодил в больницу. По выходу его ждут процессы по возмещению ущерба владельцам разбитых Hyundai Accent, Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Renault Duster, Mitsubishi, Skoda Yeti и Lada XRAY.

Пять лет назад в Оренбурге установили металлическую скульптуру «Книжная барышня». Она не выдержала погоды и окружения и начала ржаветь. От нее отваливаются куски, фигура девушки стремительно разрушается. «Годы не пощадили молодую красавицу», — грустит «Урал56».

Помните, что у нас в стране есть переходящая новогодняя столица? В недавние праздники это был Киров, напоминает «Вятка-автомат». На праздники в городе сделали, например, подсветку на более чем сотне зданий. В следующие праздники столицей станет Рязань. Наверное, там уже выбирают, что подсветить.

Более пяти тысяч пенсионеров Башкирии сдали нормативы ГТО в прошлом году. Пять лет назад таких было триста человек. «Башкирский домовой» считает, что это только первые результаты популяризации спорта и здорового образа жизни. Может быть, спустя несколько лет все пенсионеры станут обладателями значков ГТО?

Южный федеральный округ

В Краснодаре колядки вышли на новый, преступный уровень! В многоквартирном доме несколько девочек в компании дедушки выломали дверь в подъезд и стали ломиться в квартиры. Жильцы сначала подумали: колядуют детишки, но ситуация больше напоминала грабеж со взломом. Сами дебоширы говорили, что ищут какую-то женщину. Полицию люди вызвали, но стражи порядка почему-то не приехали, сообщает «ЧП Краснодар».

Краснодар попал в список самых дорогих городов мира, хотя не вошел в первые три сотни. Если быть точнее, он на 304-й строчке. Всего в списке 11 российских мегаполисов. «Что-то на богатом…» — пишет «на богатом» «Кубанская телега».

Северо-Кавказский федеральный округ

Звание самого ленивого автомобилиста страны «Новости Ставрополья» решили присудить водителю из Кисловодска, который проехался на машине по уличной лестнице. Ступеньки повреждены. Автомобилиста ищут, чтобы вручить штрафы и заставить отремонтировать лестницу. Пока неясно, почему он выбрал столь странный маршрут.

Кисловодск стал рекордсменом Северного Кавказа по стоимости жилья. «Стрелы Казбека» подсчитали: цена за квадратный метр за пять лет выросла втрое. В других регионах поменьше, например в Дагестане — почти вдвое. Цена квартир в Кисловодске оказалась и самой высокой для СКФО.

Уральский федеральный округ

В поселке Татыш Челябинской области возле Дома культуры стояла фигура Снегурочки. Недолго. В ночи её украли. Полиция с помощью служебной собаки нашла похитителя: 20-летнего мужчину. Ему грозит два года тюрьмы за кражу, пишет «Челябинск, который смог». Зато будет, что вспомнить на пенсии.

Сибирский федеральный округ

Красноярец на упаковке с курагой нашел рекламу магазина наркотиков. Коробку он купил в обычной лавке «Овощи и фрукты». QR-код на ней вел совсем не к производителям сухофруктов, сообщают «Новости Красноярска». Таких коробок нашли уже 28, началось расследование — зачем и как появилась такая реклама. И главное — почему курага?

Дальневосточный федеральный округ

«Довольно неожиданно спорт пришел в жизнь сотрудников ПВЗ маркетплейса в Уссурийске», — рассказывает «Игра в кальмара». Дело в том, что один из покупателей заказал доставку 24-килограммовых гирь. И таких гирь была далеко не одна. Пришлось качать мышцы всем, даже девочкам в пункте выдачи.

«Право руля!» узнало, что уже и во Владивостоке заметили тигра. Он ходил возле одной из баз отдыха. Тигр конфликтный, есть такой термин. Поэтому место патрулирует полиция.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 17 января.