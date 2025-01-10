Махачкала, 10 января, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Свыше 250 голов овец погибло, оказавшись в ловушке из грязевой массы на севере Дагестана. Об этом сообщил руководитель республиканского управления отгонного животноводства Наби Абдулгамидов.

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«К сожалению, из 300 овец, которые застряли в грязевой массе, спасти удалось около 50», — процитировал его 9 января ТАСС.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, отара овец застряла в Кочубейской зоне отгонного животноводства. Поголовьем владело СПК имени Гагарина Левашинского района. Пастух пояснил, что отстал от стада, после чего животные попали в труднопроходимую солончаковую сагу.

Спасение животных оказалось затруднительным из-за невозможности подогнать технику, которая бы попросту увязла в солончаковом болоте. Людям тоже пришлось пробираться к овцам с большим трудом.

Как сообщало ИА Регнум, в середине декабря прошлого года в Дагестане местные жители спасли четырёх из пяти лошадей, застрявших в глиняной яме. Инцидент произошёл на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. Специалисты из регионального МЧС оперативно отреагировали на сообщения о попавших в беду животных, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась. Жители справились сами.