Кизлярский район, Дагестан, 13 декабря, 2024, 16:36 — ИА Регнум. В Дагестане местные жители спасли четырёх из пяти лошадей, застрявших в глиняной яме. Об этом 13 декабря сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Кадр из видео

«Четыре из пяти попавших в глиняную жижу в Дагестане лошадей находятся в безопасности», — указано в Telegram-канале министерства.

Там добавили, что инцидент произошёл на землях отгонного животноводства в Кизлярском районе. Специалисты из регионального МЧС оперативно отреагировали на сообщения о попавших в беду животных, однако помощь профессиональных спасателей не потребовалась. Жители справились сами.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3935216" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Одну лошадь, провалившуюся в яму с глиной, в Дагестане спасли, ещё две погибли

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября на Камчатке завершилась операция по спасению косаток. Семейство млекопитающих, состоящее из двух взрослых особей и двух детёнышей, застряло на мели во время отлива. В результате 30 спасателей и волонтёров более десяти часов поливали животных водой, периодически двигая их на более глубокое место. Делать это приходилось вручную.