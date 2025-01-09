Москва, 9 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Шоу «Рождество с Григорием Лепсом» прошло на площадке LIVE Arena в Москве. Все исполненные на мероприятии песни выбрал лично артист.

«Русская медиагруппа» Елена Север

Одним из самых ярких номеров стало выступление Елены Север с композицией «Эта любовь». Певица не исполняла эту композицию перед широкой публикой уже несколько лет.

Праздничное мероприятие смогли увидеть не только зрители на столичной площадке, но и все россияне. Концерт 7 января показал в своем эфире «Первый канал».